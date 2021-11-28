Чемпионат проходит в румынской столице.  Два спортсмена из ЗКО стали чемпионами мира по армрестлингу Уже два спортсмена из ЗКО стали завоевали золотые медали на Чемпионате мира по армрестлингу, который в эти дни проходит в Бухаресте. Так, лучшей в весе 55 кг среди молодежи стала Гайхар Рустамова из Сырымского района, тренер - Тулеген Кураш. Девушка победила соперниц из России, Украины и Казахстана, а в финале одолела спортсменку из Узбекистана. Еще одно "золото" на левой руке завоевал спортсмен из Каратобинского района Ержан Ерболатулы. Тренер - Нурхат Нысанов. К слову, Ержану еще предстоит борьба за первое место на правой руке. Напомним, ранее на Чемпионате мира среди возрастных групп по батутной гимнастике, который проходил в Баку (Азербайджан) уральский спортсмен Ислам Кабдоллов стал чемпионом мира по прыжкам на акробатической дорожке в возрастной категории 11-12 лет. Ислам родился 16 декабря 2009 года. Учится в 6 классе СОШ №19 Уральска. С 5 лет занимается гимнастикой в ДЮСШ №2. Отец Есенгелди Айсагалиев - известный в области спортсмен, мастер спорта по самбо, мама Айжан Мусабекова - мастер спорта по гимнастике, популярный в области тренер по гимнастике.
Армрестлинг (Борьба; от англ. Arm sport, arm wrestling, arm — рука) — вид борьбы на руках между двумя участниками (вид Спортивных единоборств). Во время матча одноимённые руки соревнующихся ставятся на твёрдую, ровную поверхность (как правило, стол), и ладони сцепляются в замок. Задачей соревнующегося рукоборца является прижатие руки противника к поверхности. На участников поединка накладывается ряд временных, технических и тактических ограничений.Не являясь олимпийским видом спорта, борьба на руках тем не менее популярна во многих частях света.
Два спортсмена из ЗКО стали чемпионами мира по армрестлингу    