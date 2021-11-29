ПЦР-тесты способны выявлять инфицирование новым штаммом, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». В ЗКО вдвое увеличилось количество заболевших COVID-19 за последние сутки ВОЗ сделала заявление относительно нового штамма коронавируса «омикрон». По предварительным данным, ранее перенёсшие COVID-19 имеют повышенный риск заражения новым штаммом. Более подробная информация будет доступна «в ближайшие дни и недели». По текущей информации: пока не ясно, является ли «омикрон» более заразным,и вызывает ли более тяжёлое заболевание. Кортикостероиды и блокаторы рецепторов IL6 по-прежнему будут эффективны для лечения пациентов с тяжёлой формой COVID-19. ВОЗ работает с техническими партнёрами, чтобы понять потенциальное влияние этого варианта на существующие контрмеры, включая вакцины.

«Омикрон»

26 ноября стало известно, что Всемирная организация здравоохранения созывает чрезвычайную встречу для обсуждения потенциально быстро распространяющегося штамма COVID. Ранее издание Daily Mail сообщило, что учёные из Великобритании предупредили о появлении в Ботсване штамма коронавируса, который содержит 32 мутации. Южноафриканский Национальный институт инфекционных заболеваний позже также подтвердил, что новый штамм был обнаружен в и ЮАР, на данный момент зарегистрированы 22 случая. По итогам совещания ВОЗ приняла решение классифицировать новый вариант COVID-19 как вызывающий беспокойство.