- Со слов подозреваемого, его несколько лет назад ему подарил кто-то из знакомых. Всё это время он хранил его дома, а затем, за ненадобностью, решил продать. В содеянном раскаивается. По делу проводится досудебное расследование, - рассказали в ведомстве.

Иллюстративное изображение с сайта Pixabay В пресс-службе департамента полиции Алматинской области сообщили, что вышли на подозреваемого, когда он сам решил продать холодное оружие через сайт объявлений. 26-летний владелец кастета задержан.Мужчине инкриминируют статью «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия». Согласно уголовному кодексу, ему светит от штрафа в 580 тысяч тенге до 50 дней лишения свободы. Стражи порядка тем временем напоминают, что жители могут добровольно сдать незаконно хранящиеся дома оружие. Это освобождает их от уголовной ответственности. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.