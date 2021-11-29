- Задержанные по подозрению в краже 50-летний житель села Кайрат и 31-летний житель посёлка Иргели пояснили, что увидев стоявшую «ГАЗ-53» без колёс в одном из дворов дома села Бозой, они решили её украсть. Через три дня, основательно подготовившись, они приехали на «ГАЗ-66», принадлежащей одному из участников, к объекту кражи. Убедившись, что хозяева отсутствуют, установили на «ГАЗ-53» привезённые с собой колеса и, взяв на буксир, отогнали её в кошары к родственнику, одного из участников, проживающему в этом же селе, где с целью последующей продажи, разобрали на запчасти, - рассказали в ведомстве.

Фото: ДП Алматинской области Как рассказали в пресс-службе департамента полиции Алматинской области, к стражам порядка обратился 53-летний владелец «ГАЗ-53». Авто без колёс похитили в дневное время. Десять дней мужчина сам искал машину, но безуспешно. Сумму ущерба он оценил в 900 тысяч тенге.Запчасти вернули владельцу. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.