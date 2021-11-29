- Идти просто невозможно, пока с ребёнком дошли до садика, успели два раза упасть. При мне пожилая женщина неудачно упала и не смогла встать, прохожие вызвали скорую. Нигде ничем не посыпано, видимо наши коммунальные службы опять не оказались готовы к такому повороту событий, - возмущается жительница города Мейрамгуль.

- Утром еле выехал со двора, думал, хоть проезжая часть в более менее нормальном состоянии. Очень опасно ездить в такую погоду, а ведь некоторые не успели поменять шины. Вот не повезло им, - говорит житель города Саламат.

– Основная причина обращений наших граждан - это падение на скользкой поверхности. Пока работаем в штатном режиме. К счастью, крупных аварий и внештатных ситуаций пока не возникало, - отметил директор ОМБ Арман Байдеуов.

– Всего за ночь и утро пешеходные тротуары посыпали 400 кубометрами специальной смеси, - отметили в акимате.

С утра 29 ноября на городских улицах образовался настоящий каток. Дождь начался вечером 28 ноября и шёл до полуночи, далее из-за незначительного понижения температуры улицы и тротуары покрылись льдом. Люди в буквальном смысле катятся по тротуарам.Автолюбители и вовсе утверждают, что по городским улицам опасно ездить, высока вероятность аварий.В травмпункте областной многопрофильной больницы сообщили, что сегодня утром увеличилось количество пациентов.В пресс-службе акима города сообщили, что устранением гололеда занимаются 11 единиц техники, которые посыпают дороги песко-соляной смесью.