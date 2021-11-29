– Не оставляем своих пациентов без внимания и после лечения. Мы ценим их и стараемся сделать их пребывание в наших стенах максимально полезным. В центре разработаны специальные программы, комплексные обследования, которые позволяют не только экономить время, но и получить всестороннюю информацию о состоянии органов и систем, – говорит главный врач Берик Рысбаев. – Сделав анализ рынка, пришли к выводу, что должны работать в связке, ведь человек состоит не только из суставов. Поэтому вместе с нами будут работать врачи коллеги кардиологи, терапевты, неврологи, окулисты, всего около 14 врачей. Планируем для консультаций приглашать самых лучших специалистов, которых знаем из других городов Казахстана и России.

– Два года назад мы, врачи травматологи, решили реализовать свою мечту. Подготовили бизнес-проект, взяли в аренду помещение, отремонтировали его. Главное, на что здесь сделан акцент – это травматология и артрология (болезнь суставов), которая бывает травматического характера и заболевание. К примеру, у молодых людей бывает поражение вследствие инфекции, передаваемой половым путем. К тому же, мы ортопеды и смотрим осанку, углубленно смотрим стопу. Все это изучаем, диагностируем, лечим. Иногда бывает, что человек всю жизнь страдает болями в спине: протрузия, грыжа. Нейрохирурги, неврологи лечат, лечат. А причина: разная длина ног, спина изгибается – 90% нарушения из-за этого. И когда у травматолога выясняется причина, корригируем длину ног – боли проходят, – добавил травматолог-ортопед Алтай Алдангаров.

– Когда к нам приходит больной и жалуется на боли, скажем, в спине, в первую очередь мы обращаем внимание на походку, как наступает на каждую ногу. Полностью осматриваем, находим болевые точки, и соответственно, акцентируем внимание на жалобы пациента. После всего этого назначаем обследование, рентген, если более углубленно – то магнитно-резонансную томографию или компьютерную. После результатов обследования выявляется точная тактика лечения. Это либо консервативное: массаж, физио, обезболивающими и противовоспалительными препаратами, мазями, либо операция. Для этого мы направляем пациента в поликлинику по месту жительства для оформления квоты. Человек должен уйти от нас как минимумом с улучшениями, как максимум здоровым, – подчеркнул Берик Рысбаев.

– Я как вышла на пенсию, стала жаловаться на ноги. С некоторых пор наблюдаюсь у врача Берика Балтабаевича. Он мне сделал операцию на коленный сустав, и сейчас при ходьбе я не испытываю болей. Такого грамотного, внимательного, отзывчивого и доброжелательного врача я не встречала. Он очень, очень хороший специалист. Да и в Центре все внимательны к нам, пациентам. Даже помогут с бахилами и верхней одеждой, – делится Кырмызы Жумагалиева.

Центр медицины «ALSHIN med» вот уже как неделю открыл двери своим пациентам. Персонал стремится обеспечить высочайший уровень медицинского обслуживания. Гарантированное внимание каждому пациенту, индивидуальная лечебная программа, которую можно осуществить непосредственно в Центре под контролем лечащего врача. Диагностическое и лечебное оборудование, малотравматичные манипуляции и опыт врачей позволяют значительно сократить срок реабилитации и быстрее вернуться к привычному образу жизни.В городе много открылось разного направления медицинских центров, но по травматологии до этого не было.Также здесь делают перевязки, получили лицензию на эндокринологию, неврологию и педиатрию. Пока ведется прием взрослого населения, но после Нового года будут принимать детей. В планах – детский хирург.В медицинском центре «ALSHIN med» приём ведут одни из лучших специалистов областного центра:Многие жители Уральска давно уже оценили их профессионализм и порядочность, и наблюдаются только у них.Запись ведется в течение всего рабочего дня с 9 до 18 часов. Первичный прием стоит 5 тысяч, повторный прием – 4 тысячи.Георгий ЖОРОВ, фото автора