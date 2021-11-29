- При этом зимние шины должны быть установлены на всех колёсах транспортного средства, и в случаях применения ошипованных шин ТС по усмотрению водителя, обозначается знаком «Шипы» установленного образца, при этом сторона треугольника должна составлять не менее 20 сантиметров, - сообщили в пресс-службе ведомства.

Иллюстративное фото из архива "МГ" Как рассказали в пресс-службе департамента полиции ЗКО, пунктом 5 Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 018/2011 «О безопасности колёсных транспортных средств» от 9 декабря 2011 года запрещается эксплуатация транспортных средств в зимний период не укомплектованных зимними шинами.Между тем в полиции отметили, что автомобили конкретно на наличие зимних шин проверять не будут. Протоколы будут составляться в рабочем порядке при выявлении таких ТС, допустим, при совершении водителем иных нарушений или в период проведения оперативно-профилактических мероприятий. К слову, за отсутствие зимних шин водителям грозит штраф в размере 5 МРП (14 585 тенге) согласно части 5 статьи 590 КоАП РК «Нарушение правил эксплуатации транспортных средств».