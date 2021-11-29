– Нам приходится часто сдавать анализы, у неё берут кровь с пальчика и из венки, получает уколы и другие ежедневные процедуры. Нашей дочери приходится очень нелегко, но несмотря ни на что, она держится стойко. Наверное в глубине души чувствует, что за неё переживают очень много человек. Недавно, например, команда ddrecords.kz дала благотворительный концерт, все вырученные деньги перевели на наш счёт. Люди проводят выставки, акции для нас. Мы очень благодарны всем, кто не остается в стороне, - говорит Канат Куспанов.Для того, чтобы выздороветь, Фатиме требуется укол Zolgensma, стоимость которого составляет один миллиард тенге. Zolgensma уже попала в Книгу рекордов Гиннеса как самое дорогое лекарство в мире. Ситуацию усложняет то, что препарат вводится только до двухлетнего возраста, а 26 ноября малышке уже исполнился годик. Другими словами за короткий срок мама и папа Фатимы должны собрать 938 миллионов тенге. Все, кто желает помочь семье, могут перечислить средства на следующие счета: Kaspi Gold + 7 707 758 71 94 Аскарулы Канат Куспанов (отец Фатимы) Номер карты: 5169 4971 8830 5951 ИИН: 940501301413 Kanat Kuspanov AO "Сбербанк" Карта ном: 4263 4333 4124 8604 8 707 758 71 94 Қанат Куспанов АО Halyk Bank Номер карты: 4405 6397 0456 5488 IBAN: KZ 246010002022461243 Kanat Kuspanov AO Jysan Bank: 5356 5020 0751 4643 8 707 758 71 94 Kanat Kuspanov Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
