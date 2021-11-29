50 миллионов тенге собрали малышу из Уральска на укол за границейНа днях Фатиме Аскар исполнился один год, а это значит, что время неумолимо и играет против неё, передаёт корреспондент портала "Мой ГОРОД". Малышка со спинальной мышечной атрофией из Уральска находится в реанимации Фото предоставлено Канатом Куспановым Вот уже на протяжении полугода родители Фатимы Аскар собирают деньги на лечение дочери, у которой врачи диагностировали тяжёлое заболевание - спинальную мышечную атрофию. С тех пор умеренная жизнь обычной семьи полностью изменилась. Частые визиты к врачам, поездки в клиники, регулярная госпитализация и бесконечные консультации со специалистами стали для них привычным делом. Совсем недавно малышка оказалась в реанимации в тяжелом состоянии. Всему виной пневмония, из-за которой у Фатимы не спадала температура и ухудшилась сатурация. Там девочка провела 10 дней одна. Отец Фатимы Канат Куспанов говорит, что сейчас Фатиме тяжело дышать самостоятельно. Из-за длительных приёмов антибиотиков у неё болит животик.
– Нам приходится часто сдавать анализы, у неё берут кровь с пальчика и из венки, получает уколы и другие ежедневные процедуры. Нашей дочери приходится очень нелегко, но несмотря ни на что, она держится стойко. Наверное в глубине души чувствует, что за неё переживают очень много человек. Недавно, например, команда ddrecords.kz дала благотворительный концерт, все вырученные деньги перевели на наш счёт. Люди проводят выставки, акции для нас. Мы очень благодарны всем, кто не остается в стороне, - говорит Канат Куспанов.
Для того, чтобы выздороветь, Фатиме требуется укол Zolgensma, стоимость которого составляет один миллиард тенге. Zolgensma уже попала в Книгу рекордов Гиннеса как самое дорогое лекарство в мире. Ситуацию усложняет то, что препарат вводится только до двухлетнего возраста, а 26 ноября малышке уже исполнился годик. Другими словами за короткий срок мама и папа Фатимы должны собрать 938 миллионов тенге. Все, кто желает помочь семье, могут перечислить средства на следующие счета: Kaspi Gold + 7 707 758 71 94 Аскарулы Канат Куспанов (отец Фатимы) Номер карты: 5169 4971 8830 5951 ИИН: 940501301413 Kanat Kuspanov AO "Сбербанк" Карта ном: 4263 4333 4124 8604 8 707 758 71 94 Қанат Куспанов АО Halyk Bank Номер карты: 4405 6397 0456 5488 IBAN: KZ 246010002022461243 Kanat Kuspanov AO Jysan Bank: 5356 5020 0751 4643 8 707 758 71 94 Kanat Kuspanov Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.