Доллар за 440 тенге. В Нацбанке нашли связь с новым штаммом
Средневзвешенный курс доллара на Казахстанской фондовой бирже 29 ноября на 11:00 составил 433,56 тенге, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД».
Официальный курс Нацбанка на 29 ноября составляет 431,07 тенге за доллар. По данным kurs.kz, максимальный курс продажи в обменниках составляет:
в Алматы - 440 тенге за доллар;
в Актобе - 438 тенге за доллар;
в Нур-Султане - 440 тенге за доллар.
В Уральске американскую валюту продают также за 440 тенге.
Директор департамента монетарных операций Национального банка Казахстана Нуржан Турсунханов заявил, что мировые финансовые рынки лихорадит после новостей о появлении нового штамма коронавируса.
- Обнаружение нового штамма коронавируса в Южной Африке и введение запрета на авиасообщения рядом стран обвалили цены на нефть, котировки акций и валют развивающихся стран в минувшую пятницу... На опасениях резкого падения спроса на топливо из-за возможного повсеместного введения новых ограничительных котировки нефти марки Брент рухнули на 11,6% с 82,2 до 72,7 долларов за баррель. Рынок нефти и без этого находился под давлением после скоординированных действий США и других стран - потребителей топлива по продаже нефти из стратегических резервов, но очевидное ухудшение ситуации с коронавирусом вызвало обвал котировок, - считает Турсунханов.
По словам представителя финансового регулятора, в ответ на негатив с внешних рынков и падения цен на нефть, тенге сегодня открылся с ослаблением до 433,50 за доллар или на 0,4% с пятницы. Дальнейшая динамика нефти будет во многом зависеть от предстоящей встречи ОПЕК+, назначенной на второго декабря. Если будет принято решение о приостановке наращивания добычи, то это окажет поддержку ценам на нефть и валютам стран-экспортеров.
