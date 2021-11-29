Уральцы жалуются на продавцов, которые перестали принимать оплату переводами
Более того, продавцы не хотят принимать оплату картой и требуют наличность, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД».
Житель Уральска Александр рассказал, что продавец в магазине требовала оплатить покупку наличными.
- Я зашёл в продуктовый магазин купить сигареты. Обычно у них висел номер для перевода, а теперь они его убрали. Женщина потребовала, чтобы я оплатил наличными. Пытался ей объяснить, что наличных с собой нет. Бесполезно. Сказал ей, что вообще-то по закону у них должен быть POS-терминал для приёма карт, только после этого нехотя она вытащила лист со штрих-кодом для оплаты QR-кодом, - пожаловался мужчина.
На отказ принимать оплату переводом жалуются и пассажиры такси.
- Всегда оплачивала переводом и проблем никогда не возникало, а сегодня не получилось. Отвезла ребёнка в садик и пришлось ехать к банкомату, чтобы снять деньги и оплатить наличными, - рассказывает Айнагуль.
Отказ принимать оплату переводом уральцы связывают с заявлением о регулировании переводов и проверкой получателей. Соответствующие поправки в Налоговый кодекс принял сенат 26 ноября.
Законопроект предлагает:
определить понятие «мобильные платежи»;
узаконить применение онлайн контрольно-кассовых машин при расчётах за оплату товаров и услуг посредством мобильных платежей;
обязать предпринимателей использовать отдельные счета, предназначенные для ведения бизнеса (разделение мобильных переводов на личные и предпринимательские);
обязать банки передавать в органы государственных доходов соответствующие сведения.
Реакция услугодателей не заставила себя долго ждать. Уже на следующий день социальные сети пестрили сообщениями об отказе продавцов и таксистов принимать платежи мобильным переводом. Информацию сразу же прокомментировали в министерстве финансов.
- В настоящее время в сети распространяется информация о якобы повсеместном контроле мобильных переводов лиц, занимающихся предпринимательством, в том числе частным извозом. Налогообложение субъектов бизнеса максимально упрощено, таксисты могут применять специальный налоговый режим на основе патента, ставка по которому составляет всего 1% от общего дохода. К примеру, если доход составляет 300 тысяч тенге, то налог будет всего 3 тысяч тенге в месяц. При этом необязательна покупка кассового аппарата, существует несколько бесплатных мобильных версий онлайн кассовых аппаратов. Со следующего года вводится СНР с использованием мобильного приложения «e-Salyk Business», - пояснили в пресс-службе ведомства.
В министерстве напомнили, что индивидуальные предприниматели освобождены от уплаты налогов с доходов до 2023 года и объявлен мораторий на проведение проверок. Однако казахстанцев всё же призвали вести легальный бизнес.
