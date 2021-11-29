- Следствием установлены следующие виды «пакетов» - белый, черный, золотой и титановый, стоимость которых варьировалась от 99 до 2 499 Евро (от 48 тысяч тенге до 1,2 млн тенге). Таким образом организаторы обеспечивали привлечение активов в компанию и обещали гарантированную прибыль. По данному факту начато досудебное расследование, - говорится в сообщении.

Иллюстративное фото из архива "МГ" Агентство по финансовому мониторингу сообщило о пресечении деятельности компании «Crowd 1» в Актюбинской области. Организатор финансовой пирамиды, выдавая себя за международную сетевую организацию «Crowd 1», предлагал инвестировать в различные по стоимости и видам «пакеты» по приобретению виртуальных земельных участков.В ДЭР региона ищут жертв пирамиды «Crowd 1». Пострадавшие могут обращаться по адресу: Актобе, улица 8 Марта, 3А или по телефону доверия 8 (7132) 97-51-51.