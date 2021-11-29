Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в пресс-службе департамента полиции ЗКО, в области прошло республиканское оперативно-профилактическое мероприятие "Рефлекс". Оно направлено на выявление и пресечение фактов производства и сбыта синтетических наркотиков. Во время обыска дачного домика в обществе "Вагонник" у 53-летнего жителя города обнаружили и изъли два целлофановых пакета с веществом серо-зелёного цвета со специфическим запахом. Согласно заключению экспертизы, изъятое вещество является "высушенная марихуана" весом 1 229,58 грамм. По данному факту идёт досудебное расследование по статье 296 УК РК "Незаконное обращение с наркотическими средствами без цели сбыта". Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.