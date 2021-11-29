Иллюстративное фото из архива "МГ" Трагедия произошла 28 ноября в гаражном кооперативе №7 по проспекту Санкибай батыра. Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Актюбинской области, в 17:30 в гараже в салоне ВАЗ-21099 обнаружены два трупа 50-летнего мужчины и 49-летней женщины без признаков насильственной смерти. По предварительным данным, смерть наступила в результате отравления угарным газом. Назначена судебно-медицинская экспертиза.

Угарный газ, или монооксид углерода, или окись углерода (CO), часто называют «молчаливым убийцей». Поскольку он не имеет ни цвета, ни вкуса, ни запаха, не вызывает при вдыхании поначалу не вызывает никаких ощущений. По мере поступления в организм он вызывает отравление. Важно, что газ распространяется быстро, смешиваясь с воздухом без потери своих отравляющих свойств.

