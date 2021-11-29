– Моя подруга работает в туберкулезном диспансере, она рассказала мне ужасные вещи. Сейчас идёт массовая вакцинация детей, родители против, ведь прививка вызывает бесплодие. Теперь придумали Pfizer в виде капель и теперь его добавляют в компоты и еду. Вот так травят наших детей. Первые признаки у детей - это рвота, кашель и диарея. Мы принимаем эти признаки за простуду и пичкаем детей лекарствами, хотя на самом деле это последствия вакцинации. Подруга настоятельно рекомендовала всем родителям давать детям исключительно домашнюю еду, не давайте им есть в столовых школ. Дети всех моих клиентов болеют на протяжении месяца, а признаки именно эти. Оказывается Цой сам поручил это всем директорам школ. Берегите своих детей, я просто в шоке от происходящего. Хочу сказать всем, кто вакцинировался: вы теперь бесплодны, не сможете иметь детей, - рассказывает женщина.

– На сегодня в нашей стране вакцинация подростков в возрасте 12-17 лет проводиться вакциной «Комирнати» (компании Pfizer), которая одобрена ВОЗ и является единственной вакциной, рекомендованной для вакцинации подростков старше 12 лет и беременных. На сегодняшний день власти многих развитых стран, таких как Израиль, Франция, Италия, Испания, Германия, Бразилия, Китай, Швеция, Великобритания, США, Аргентина начали кампанию по вакцинации детей против COVID-19 данной вакциной. Любая профилактическая прививка включая прививку против коронавирусной инфекции проводится только с информированного согласия родителей на вакцинацию. Информированное согласие собирается заранее в процессе планирования и составления списка подростков, подлежащих вакцинации. В этой связи, на прививку приглашаются по заранее составленному списку только тех, у кого есть подписанное родителем согласие на вакцинацию, - рассказали в ведомстве.

Иллюстративное фото из архива "МГ" На протяжении нескольких дней жители ЗКО пересылают друг другу информацию о том, что детей хотят тайно вакцинировать в школах и детсадах, Для этого, якобы, в правительстве придумали необычный способ. На распространяемом аудиосообщении женский голос рассказывает, что отныне в учебных заведениях и дошкольных учреждениях вакцину Pfizer будут добавлять в еду и напитки.В департаменте санитарно-эпидемиологического контроля ЗКО опровергли информацию и подчеркнули, что вакцина Pfizer вводится исключительно внутримышечно и перорально вводимого вида вакцины нет.Оказалось, что по желанию родители могут присутствовать при вакцинации своих детей как в поликлинике, так и в школе. Также в департаменте санитарно-эпидемиологического контроля отметили, что в вакцинах отсутствуют компоненты, приводящие к отдаленным нежелательным последствиям как бесплодие или мутационные процессы в организме. Между тем в пресс-службе департамента полиции ЗКО сообщили, что фактов о незаконной вакцинации детей в школах зарегистрировано не было. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.