Врачей областного перинатального центра этапировали в колонию, передаёт корреспондент портала "Мой ГОРОД". Смерть младенца в морозильнике: осужденные врачи будут отбывать наказание в Уральске Иллюстративное фото из архива "МГ" Главный врач областного перинатального центра Куаныш Нысанбаев и акушер-гинеколог Аскар Кайыржан будут отбывать наказание в колонии строго режима РУ-170/3 в Уральске. Они приговорены к 18 и 15 годам лишения свободы соответственно. Ещё одна акушерка Жамиля Кульбатырова проведет 15 лет в женской колонии Атырау. Кроме этого врачи-неонатологи Руслан Нурмухамбетов и Дарига Жумабаева в течение трех лет будут находиться на пробационном контроле. Их приговорили к трем годам ограничения свободы за то, что они не сообщили о жестоком преступлении. В октябре 2019 года в перинатальном центре Атырау разразился скандал. Тогда на брифинге зампредседателя Агентства по противодействию коррупции Шынгыс Кабдула рассказал, что врачи областного перинатального центра подозреваются в убийстве новорождённого ребёнка в Атырау. По результатам оперативных мероприятий установили, что после рождения младенец по халатности был оформлен как мертворождённый, однако по факту был жив. После подачи ребёнком признаков жизни врачи, имея возможность принять неотложные меры по его реанимации, врачи решили действовать согласно оформленным документам и оставить новорождённого умирать. Одной из причин действия врача послужили уже заполненные в базе документы, которые не могли быть откорректированы. 18 января этого года специализированный межрайонный суд по уголовным делам Атырауской области вынес приговор по делу.