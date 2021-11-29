20 блогеров уже посетили мегаполис, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». Алматы покинул «красную» зону В начале июня стало известно, что южную столицу посетят 40 блогеров. Бюджету это обойдётся в 28,6 млн тенге. На эти деньги «Туристский Информационный центр города Алматы» обещал организовать два блог-тура по 20 человек из стран: Грузия, Армения, Беларусь, Россия, Украина, Турция, Корея, ОАЭ, Гонконг. В ходе брифинга в РСК заместителя акима Алматы Максата Кикимова спросили, все ли блогеры уже посетили город.
- Управление туризма выделило 28,6 млн тенге. Это не гонорары, а средние расходы на одного человека. Если считать авиаперелёт, проживание и питание - 670 тысяч тенге на человека. Сейчас договор действует, половина из них посетила, первая группа из 20 человек. Вторая группа должна посетить до конца текущего года, - сказал Кикимов.
Руководитель управления туризма Сабина Аманкелді добавила, что блогеры обирались по количеству подписчиков (не менее 300 тысяч человек), качеству контента и аудитории. Среди них популярные тревел-блогеры, журналисты, представители международных СМИ и авиалиний. Оставшиеся 20 блогеров, которых ожидают в декабре, работают в Турции, Румынии, Катаре и Южной Корее. - Блогеры, которые побывали, формируют контент, материалы и будут размещать в социальных сетях. Дальше мы получим информацию об хвате и отследим, какие блогеры смогли заинтересовать аудиторию, - заверила глава управления. Гости находились в Алматы пять дней. За это время они посетили центр города, а также побыли на «Шымбулаке», «Медеу», «Кок-Тобе» и в Иле-Алатауском нацпарке. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.