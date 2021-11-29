- Управление туризма выделило 28,6 млн тенге. Это не гонорары, а средние расходы на одного человека. Если считать авиаперелёт, проживание и питание - 670 тысяч тенге на человека. Сейчас договор действует, половина из них посетила, первая группа из 20 человек. Вторая группа должна посетить до конца текущего года, - сказал Кикимов.

В начале июня стало известно, что южную столицу посетят 40 блогеров. Бюджету это обойдётся в 28,6 млн тенге. На эти деньги «Туристский Информационный центр города Алматы» обещал организовать два блог-тура по 20 человек из стран: Грузия, Армения, Беларусь, Россия, Украина, Турция, Корея, ОАЭ, Гонконг. В ходе брифинга в РСК заместителя акима Алматы Максата Кикимова спросили, все ли блогеры уже посетили город.Руководитель управления туризма Сабина Аманкелді добавила, что блогеры обирались по количеству подписчиков (не менее 300 тысяч человек), качеству контента и аудитории. Среди них популярные тревел-блогеры, журналисты, представители международных СМИ и авиалиний. Оставшиеся 20 блогеров, которых ожидают в декабре, работают в Турции, Румынии, Катаре и Южной Корее. - Блогеры, которые побывали, формируют контент, материалы и будут размещать в социальных сетях. Дальше мы получим информацию об хвате и отследим, какие блогеры смогли заинтересовать аудиторию, - заверила глава управления. Гости находились в Алматы пять дней. За это время они посетили центр города, а также побыли на «Шымбулаке», «Медеу», «Кок-Тобе» и в Иле-Алатауском нацпарке.