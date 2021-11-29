Торги начнутся седьмого декабря, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». ЧП в городском парке в Уральске: восемь детей получили травмы, катаясь на карусели (видео) Иллюстративное фото из архива "МГ" В сентябре аким Актау Нурдаулет Килыбай сообщил о намерении передать парк в доверительное управление. Глава города заверял, что вход для посетителей остался бесплатным. Тендер по передаче в доверительное управление без права выкупа опубликован на электронной торговой площадке. Гарантийный взнос составляет 15 611 118,14 тенге. Торги начнутся утром седьмого декабря. Согласно правилам проведения, учредитель обязуется на основе предложенных им исходных условий заключить договор с тем из участников тендера, кто предложит наименьший размер вознаграждения. По условиям тендера, победитель обязан за свой счёт посадить не менее 2500 деревьев, установить автоматизированную систему полива озеленения, беговую дорожку, уличные туалеты, малые архитектурные формы, сухой фонтан, игровые зоны для детей, место для развития клуба любителей книг с обязательным наличием сети Wi-Fi, специальную зону для проведения ярмарок ремесленников и художников, мобильные павильоны с сувенирами, зону для занятия спортом на открытом воздухе, воркаут площадку, площадку для футбола, место для ведения бизнеса прогулочных машинок, скейт площадку, зону фудкорта и другие зоны. Также с нового 2022 года его обяжут установить ёлку в зимнее время года и обеспечить оформление парка в дни проведения государственных праздников. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.