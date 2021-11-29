- Автомашина водворена на спецстоянку. Пострадавшие ученики СШ №6 имени Ж. Жабаева. Две ученицы седьмого класса, одна - третьего класса, - рассказали в ведомстве.

Иллюстративное фото из архива "МГ" В пресс-службе акима Талгара сообщили, что наезд произошёл утром 29 ноября. Водитель сбила трёх школьниц, когда они переходили дорогу по пешеходному переходу. По предварительным данным, она была трезвая. Стражи порядка ведут расследование.Девочек доставили в районную больницу.