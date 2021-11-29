Иллюстративное изображение с сайта Pixabay В пресс-службе Мангистауского областного суда сообщили, что коллегия рассматривала дело об убийстве и оставила приговор без изменений. По данным следствия, подсудимый назначил встречу со своим должником. Обвинённый пришёл не один, а с двумя вооружёнными друзьями. Один из них выстрелил в грудь мужчине, после чего все трое скрылись с места встречи. Потерпевшего госпитализировали в больницу, где спустя время он скончался, так и не придя в сознание. Стрелявшего суд признал виновным в убийстве и приговорил его к 15 годам заключения. Двух других участков признали виновными по статье «Хулиганство, совершённое с применением оружия» и лишили свободы на 4,8 лет. С осуждённых совместно взыскано 2 435 000 тенге имущественного вреда семье потерпевшего и 15 000 000 тенге морального вреда. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.