30 ноября на северо-западе и севере ЗКО ожидается гололёд, на севере области - туман. В Уральске днём прогнозируют гололёд, ночью и утром - туман. Сильнейший гололёд образовался в Уральске На большей части республики ожидается погода преимущественно без осадков, лишь на западе страны прогнозируются осадки, гололёд, усиление ветра, туман.
  • В Уральске синоптики прогнозируют снег. В дневное время температура воздуха составит +2..+4, ночью похолодает до -3..-5. Ветер юго-западный до 18 метров в секунду.
  • В Атырау ожидается облачная погода. Днём будет +4..+6 градусов, ночью 0..+2 градусов. Ветер южный до 14 метров в секунду.
  • В Актобе - переменная облачность. Днём ожидается до -2..-4 градусов. Ночью похолодает до -6..-8 градусов. Ветер южный до 12 метров в секунду.
  • В Актау будет переменная облачность. Днём столбики термометра покажут +13..+15 градусов, ночью опустятся до +3..+5 градусов. Ветер юго-западный до 18 метров в секунду.
