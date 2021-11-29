Фото с сайта Pixabay.com Пальто - неотъемлемая часть гардероба каждой девушки, оно будет в тренде во все времена. Но в отличие от других видов верхней одежды пальто требует особого ухода. Для того, чтобы оно надолго сохранило свой вид, старайтесь придерживаться нескольких правил при чистке. Для начала взгляните на этикетку, там должна быть инструкция по уходу. Если состав пальто смешанный, то оттолкнитесь от наличия натуральных волокон. Пальто из растительных и животных материалов требуют большего ухода нежели синтетические. Пальто белого цвета лучше сразу нести в химчистку, так как любые действия могут испортить вещь и сделать цвет грязно-серым.не будет линять, мяться и выгорать. Оно состоит из натуральной шерсти и поэтому не стоит стирать в горячей воде, выбирайте сухие методы чистки. Грубая щетка избавит пальто от пыли, а от пятен поможет избавиться замочка. Берем мягкое моющее средство, смачиваем в нем загрязнения и ждем 10-15 минут. далее просто протираем влажной губкой и удаляем мыльные остатки.- эластичное шерстяное изделие. Это самая практичная верхняя одежда, так как она практически не пачкается, не мнется и почти не износится. Его можно почистить в помощью пылесоса, следы от грязи можно удалить с помощью щетки, а въевшуюся грязь достаточно замочить в мыльной воде и протереть грубой щеткой. А вот стирать его не рекомендуется, но если все же решили, то температура воды не должна превышать 30 градусов. Самое привередливым пальто считается. Изделие очень мягкое и нежное, чувствительно к внешним факторам. Незначительную грязь с кашемирового пальто можно удалить обычной тряпкой, жирные пятно исчезают после того, как пропитываете загрязнение бензином, а сверху присыпаете тальком, после того как высохнет, смахиваем остатки щеткой. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.