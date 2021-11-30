В нём приняли участие жительницы Бурлинского района разных сфер деятельности – от госслужбы и предпринимательства, до руководителей НПО, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». Форум деловых женщин прошел в Аксае Фото предоставлено аппаратом акима Бурлинского района В ходе мероприятия выступили эксперт первой категории Палаты предпринимателей ЗКО Жанар Доскалиева, бизнес-тренер Зульфия Кобеева, руководитель крестьянского хозяйства Варвара Манукян. Также были подведены итоги работы районного Совета деловых женщин за 2021 год. Их озвучила председатель Совета, гендиректор АО «Конденсат» Нурия Муфтеева. За уходящий год было проведено 25 различных мероприятий, в том числе с выездами в сельские округа, где с женщинами обсуждались вопросы развития предпринимательства. Кроме этого, районный Совет деловых женщин принимал участие в различных экологических и благотворительных акциях. Как проинформировала пресс-служба аппарата акима Бурлинского района, глава района Миржан Сатканов также принял участие в форуме. Он поблагодарил женщин за активную жизненную позицию и вклад в развитие района. Ряд участниц форума были отмечены благодарственными письмами. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.