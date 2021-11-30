Предложение Минздрава поддержал премьер-министр Казахстана, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД».
Вице-министр здравоохранения Казахстана Марат Шоранов в ходе заседания правительства озвучил новые ограничительные меры, направленные на недопущение завоза в страну нового штамма COVID-19:
- Ограничить въезд в РК иностранных граждан из Ботсваны, ЮАР, Лесото, Намибии, Зимбабве, Мозамбика, Малави, Мадагаскара, Эсватини, Танзании и Гонконга.
- Ввести наличие обязательного ПЦР теста независимо от вакцинации для лиц, прибывающих из стран, где выявлены случаи КВИ вызванные вариантом «Омикрон»: на сегодняшний день – это Израиль, Чехия, Нидерланды, Бельгия, Великобритания, Италия, Германия, Австралия, Канада.
- Лица прибывающие из стран, где выявлены случаи КВИ, вызванные «Омикрон» независимо от результата ПЦР теста должны самоизолироваться на семь дней (домашний карантин).
- Учитывая пассажиропоток с Египтом и выявление в Бельгии случая КВИ, вызванного «Омикрон», у лица, прибывшего из Египта, приостановить авиасообщение с Египтом.
Заслушав доклад, премьер-министр Аскар Мамин сказал, что предложения министерства здравоохранения по усилению контроля на государственной границе поддерживаются.
- Контроль эпидемиологической ситуации внутри страны тоже должен быть постоянный, продолжать практику ношения масок в помещениях и транспорте, соблюдения социальной дистанции, - отметил Мамин.
«Омикрон»
В ноябре учёные из Великобритании предупредили о появлении в Ботсване штамма коронавируса
, который содержит 32 мутации. Южноафриканский Национальный институт инфекционных заболеваний позже также подтвердил, что новый штамм был обнаружен в и ЮАР. ВОЗ классифицировала новый вариант COVID-19 как вызывающий беспокойство
. По предварительным данным, ранее перенёсшие COVID-19 имеют повышенный риск
заражения новым штаммом, который назвали «Омикрон».
Ряд стран приостановил авиасообщение или вовсе запретил въезд из стран юга Африки. Среди них Израиль, Великобритания, Франция, Италия, Нидерланды, Австрия, Хорватия, Турция и США.
