- Использование в качестве топлива природного газа исключает такие значительные по площади сооружения ТЭЦ как: угольный склад, топливоподача и система доставки разгрузки угля. Вместе с тем, будет использована существующая инфраструктура по водоснабжению, отпуску тепла и электроэнергии, что является очень важным преимуществом строительства электростанции именно на существующей площадке ТЭЦ-2, особенно в условиях плотно сложившейся застройки мегаполиса, - рассказали в «Самрук-Энерго».

Изображение с сайта Pixabay В пресс-службе АО «Самрук-Энерго» сообщили, что сейчас выбросы из дымовых труб ТЭЦ-2 составляют 36,7 тысяч тонн в год, а после модернизации они составят 2,3 тысячи тонн в год. Выбросы в атмосферу должны сократиться более чем в 15 раз. Для строительства новой электростанции на площадке ТЭЦ-2 будет использовано 17,5 гектаров при общей площади существующей промплощадки в 91 гектар.Действующий золоотвал сухого складирования ТЭЦ-2 после реализации проекта рекультивируют, а оборудование старой станции законсервирвируют и переведут в аварийный резерв. 19 ноября Касым-Жомарт Токаев посетил алматинскую ТЭЦ-2 и дал старт работам по переходу на газ. Строительство начнут уже весной 2022 года, а ввод первого блока станции на газовом топливе планируется к концу 2023 года.