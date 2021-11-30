- Использование в качестве топлива природного газа исключает такие значительные по площади сооружения ТЭЦ как: угольный склад, топливоподача и система доставки разгрузки угля. Вместе с тем, будет использована существующая инфраструктура по водоснабжению, отпуску тепла и электроэнергии, что является очень важным преимуществом строительства электростанции именно на существующей площадке ТЭЦ-2, особенно в условиях плотно сложившейся застройки мегаполиса, - рассказали в «Самрук-Энерго».Действующий золоотвал сухого складирования ТЭЦ-2 после реализации проекта рекультивируют, а оборудование старой станции законсервирвируют и переведут в аварийный резерв. 19 ноября Касым-Жомарт Токаев посетил алматинскую ТЭЦ-2 и дал старт работам по переходу на газ. Строительство начнут уже весной 2022 года, а ввод первого блока станции на газовом топливе планируется к концу 2023 года. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
Вам может быть интересно
Что произошло с ценами на квартиры в январе 2026 года
В январе 2026 года цены на вторичном рынке жилья Казахстана выросли в большинстве городов.
Более четырёх тысяч казахстанцев ждут очереди на трансплантацию органов
В прошлом году 342 человека не дождались своей очереди.
БҚО-да 157 адам қоғамдық орында ішімдік ішкен
Ащы суды көшеде ұрттағандар әкімшілік жауапкершілікке тартылған.
Биометрическую аутентификацию при получении банковских услуг хотят усложнить в Казахстане
Принятие проекта направлено на повышение уровня безопасности и прозрачности электронных банковских и платежных услуг, развитие биометрическо...
Снег и низовая метель ожидается на западе Казахстана 8 февраля
Синоптики также прогнозируют гололед.
Казахстанец получил штраф за то, что обрызгал грязью пешехода
Такой поступок в суде признали мелким хулиганством.
Қаңтарда 139 мың талапкер ҰБТ тапсырған
Қаңтар мен ақпанда 187 мыңнан астам талапкер ҰБТ тапсыруға өтініш білдірген.
Продавали куртки без документов: предпринимателя оштрафовали после жалобы покупателя в Уральске
Внеплановая проверка выявила нарушения при продаже верхней одежды — продавец не смог подтвердить безопасность товара.
Корь у детей и взрослых: первые признаки и что делать при заболевании
Симптомы болезни, меры защиты и советы родителям.