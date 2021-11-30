Иллюстративное фото из архива "МГ" Инцидент произошёл в микрорайоне Сарытау. По информации пресс-службы департамента полиции ЗКО, 29-летний мужчина угнал BMW-318, которая принадлежит 33-летней жительнице города. Полицейские задержали угонщика. По результатам медицинского освидетельствования, в момент преступления он был трезв. По данному факту полицейские начали досудебное расследование по статье 200 УК РК "Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения". Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.