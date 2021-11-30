О взаимном признании паспортов вакцинации с Россией высказался вице-министр здравоохранения Казахстана
Назвать точные сроки он не смог, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД».
В кулуарах правительства вице-министра здравоохранения Казахстана Марата Шоранова спросили, как продвигается взаимное признание паспортов вакцинации с Россией.
- Создана рабочая группа, проводятся соответствующие встречи, на техническом и на уровне вице-министров. Надеемся в ближайшее время решить два вопроса. Вопрос обмена нотами признания вакцин для трансграничного пересечения и второй технический вопрос уже более глубокая интеграция информационных систем с целью свободного пересечения граждан уже внутри страны, посещения торговых центров и так далее, - сказал Шоранов.
По его словам, рабочая группа определит точные сроки.
- Мы заинтересованы в скорейшем решении этого вопроса, - заключил вице-министр.
В ходе заседания он озвучил ряд ограничительных мер в связи с выявлением нового штамма COVID-19. Они вступят в силу третьего декабря.
