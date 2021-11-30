– Инженерно-технологический колледж. Студенческие билеты выбросили в мусор, - комментирует автор.

В Instagram опубликован видеоролик, снятый в Уральске. Автор видео утверждает, что кто-то выбросил десятки студенческих билетов в мусор. При этом на документах есть фотографии студентов.В самом учебном заведении сообщили, что на видео сняты списанные документы, которые подготовили к уничтожению.

– Старые студенческие билеты хранятся в архиве и позже уничтожаются. Вчера, 29 ноября, около 30 студенческих билетов сложили в пакеты и подготовили к уничтожению, но по недоразумению они оказались среди мусора. Обычно мы их сжигаем или разрезаем в зависимости от количества. Сейчас все документы собрали и будем уничтожать, - прокомментировал ситуацию директор учебного заведения Серик Алимбеков.

Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.