default– Мы привлекаем финансовые средства для участия жителей области в качестве инвестиций по схеме простого товарищества. Эти средства будут вложены в конкретные объекты нашего региона, развитие которых положительно скажется на экономике и социальной жизни ЗКО, сделает область конкурентоспособной, удобной для проживания, экологически привлекательной. Уже сейчас в структуру группы компаний «Алтын Алма» вошли такие предприятия, как завод красного керамического кирпича в Зачаганске, а также бывшая фабрика «Надежда», располагающаяся в историческом здании на проспекте Н. Назарбаева Есть немало других прогрессивных инициатив, которые мы будем осуществлять под эгидой народного партнерства. Народное партнёрство – это идеальная программа сотрудничества государства, бизнеса и общества, от этого выиграют все. Государство – потому что наш регион станет экономически сильным и процветающим, появятся новые стабильные предприятия и новые рабочие места, соответственно, исчезнет проблема безработицы; предприниматели – от того, что улучшится бизнес–климат в регионе, это в свою очередь даст импульс для развития новых проектов, стартапов, особенно для новичков. И, конечно, наибольший положительный результат получит общество, наши люди, западноказахстанцы, поскольку благодаря реализации всех вышеназванных инициатив улучшится качество жизни населения. Что такое новые предприятия, в том числе санаторно–курортная зона, развлекательные, туристические и рекреационные объекты – это в первую очередь привлечение финансового потока в область, тех денег, которые будут доходить до каждого человека в области в виде прямых материальных либо непрямых косвенных благ. Например, нам всем хочется ездить по качественным дорогам, есть вкусную экологически чистую пищу нашего местного производства, одеваться в модную и доступную по цене одежду, жить в качественно построенных домах. В результате развития проекта «Народное партнерство» такую косвенную выгоду получат все, абсолютно все жители области. У нас как–то принято в последнее время приводить в пример Европу, что там люди хорошо живут, их средства работают на них же. Но важно помнить, что наше благополучие зависит от нас самих. И если мы хотим жить в процветающем и перспективном регионе, мы и средства свои должны вкладывать в свой регион. И тогда сами не заметим, как будем жить даже лучше Европы. Потому что у нашей области огромнейший потенциал для развития сельского хозяйства, производства, промышленности. В советское время наша область была крупнейшей индустриальной зоной СССР и первой в Казахской ССР по количеству производств с населением всего 430 тысяч человек. У нас были такие предприятия, как машиностроительный завод, приборостроительный завод, оружейный завод, судоремонтный завод, механический завод, ремонтный завод сельхозтехники, солодковый завод, арматурный завод, ликероводочный завод, пищевой, молочный и плодоовощной комбинаты, рыб– и мясокомбинаты, мостостроительный, меховой, мукомольный комбинаты, комбинат потребкооперации, валяльная и швейная фабрики, фабрика КОС, спецодежды, семи домостроительных комбинатов полного цикла, а также два овощехранилища, обеспечивающих три области. Кроме этого, благодаря ресурсам региона, развивалось пароходство, работало вагоноремонтное депо, четыре автоколонны и промсвязь. Перспективы есть, остается только развиваться в правильном направлении. И мы сможем возродить былую промышленную славу ЗКО!Каждый партнер «Алтын Алма», ставший участником проекта, получит дополнительный доход – 7% годовых в национальной валюте тенге, начисление вознаграждения будет происходить ежемесячно на фактическую сумму счета, а не на фиксированную. Неважно, сколько вы предоставите средств участия – 1 000 тенге или 100 тысяч, этот процент будет для всех одинаков. Если партнёр кладет на депозит сумму от 3 миллионов тенге и выше, то для него предусмотрена скидка лояльности 5% на все товары и услуги группы компаний «Алтын Алма», включая аренду в гипермаркете «Алтын Алма», пошив одежды на фабрике и т.д. При более высоких инвестициях все преференции будут разрабатываться дополнительно индивидуально. Также мы разрабатываем другие программы для участия, но 7% вознаграждения остаются для всех. К тому же вы будете видеть, как именно на вас работают ваши же средства, что на них создается. И любой наш партнёр может посетить наши объекты с экскурсией, посмотреть, в каких условиях производится наша продукция для региона, что мы можем предложить, над чем работаем. Кроме того, мы чуть позже хотим запустить виртуальные экскурсионные туры на все наши объекты, это пока в разработке. Но я хочу ещё раз повторить – главное в этом проекте не только деньги, а косвенный доход в виде экологической продукции, пользования курортной зоной, санитарной очистки города от мусора, новых рабочих мест и улучшения социальных условий в целом. И этим косвенным доходом сможет воспользоваться каждый житель области. Более того, эти нематериальные блага, которые невозможно оценить с точки зрения денег, будут работать на наших детей, наших внуков. Точно так же, как мы сейчас пользуемся нематериальным наследием, оставшимся нам от прошлых лет – это наработки в промышленности, подготовленные кадры для образования, здравоохранения и социальной сферы и многое другое. Если мы будем думать о том, как создать такую сильную экономику и такие комфортные условия у нас, здесь, чтобы этим пользовались наши дети, внуки, еще бы и правнукам хватило, у нас все получится.– В наших договорах прописан пункт, что ответственность перед партнерами мы несем своим имуществом, своим бизнесом. Мы живём здесь, имеем собственность и бизнес. За счёт привлечения инвестиций из народа повысится качество жизни в нашей области, поскольку все предприятия, куда будут направляться инвестиции, находятся в нашем регионе, соответственно, и деньги тоже остаются в регионе, возвращаются к нашим партнёрам уже в большем объеме. У нас предусмотрен вывод средств по заявлению партнера согласно договору, по принципу депозита. Всё будет максимально прозрачно и доступно – ежемесячно на сайте aalmanews.kz и в газете «Алтын Алма новости» будет публиковаться отчёт о вложениях и проделанной работе.– Разумеется! Собственные средства группы компаний «Алтын Алма» вложены и в развитие кирпичного завода, и в швейную фабрику, и в КХ, и в мусоросортировочную линию, и в другие предприятия. Мусоросортировочная линия, например, у нас работает уже давно. Мы принимаем у населения пластик, который затем перерабатывается, из него делаем тротуарную плитку. Цех находится на территории кирпичного завода, в нём установлено оборудование, оно измельчает пластик в крошку, затем расплавляет в специальной печи, после чего сырье заливается в формы и спрессовывается. Производство было открыто более 5 лет назад, за месяц изготавливается свыше 1000 квадратных метров плитки, мощность переработки в среднем 20 тонн пластиковых отходов. Плитка, получаемая из переработанного пластика обладает повышенной прочностью. Она выдерживает даже многотонные грузовые машины, а ведь они заезжают на территорию гипермаркета по несколько раз в день. Благодаря эстетичному виду такую плитку можно укладывать на тротуары, а высокая прочность и доступная цена позволяет сделать из нее отличное покрытие для парковок, во дворах многоквартирных домов и даже дорог. Причем мы используем даже такие пластиковые отходы, которые не принимают на переработку другие предприятия: пластиковые бутылки, пластмассовая тара, одноразовая посуда, мешки и даже целлофановые пакеты. Тоже самое и с кирпичным заводом, и швейной фабрикой, которые вошли в структуру «Алтын Алма». Мы закупили оборудование, привлекли на это производство специалистов, которые имеют богатый опыт и наработки в своей сфере. На кирпичном заводе это главный инженер, технический руководитель Николай Иванович Адылев, на швейной фабрике – Валентина Николаевна Шарина. Это такие люди, которые ещё с советского времени поднимали нашу отечественную промышленность! Сейчас вот набираем людей на производство, рабочие кадры нам очень нужны. Особенно заинтересованы в бывших работниках этих предприятий, которые могут поделиться своим опытом. Условия работы обеспечиваем достойные. К нам уже начали приходить люди, это очень ценно, значит, нам доверяют и готовы работать с нами, идти вместе рука об руку. КХ «Алтын Алма» мы вообще создавали с нуля, а сейчас это место готово стать полноценным уголком отдыха для наших граждан. С гипермаркетом «Алтын Алма» связаны вполне конкретные задумки, которые уже начинают реализовываться. Всё это за счёт собственных средств. Привлекая средства участия от населения, мы сможем ускорить этот процесс в несколько раз и обеспечить нашей продукцией и рабочими местами весь регион.– Собственно, оно уже началось и продолжает осуществляться. В первую очередь хочу отметить, что мы приглашаем к сотрудничеству представителей малого и среднего бизнеса, чтобы они стали нашими арендаторами. У нас большой выбор территорий, приспособленных под разные виды товаров и услуг, мы рады предложить их предпринимателям города и области. К слову, наши арендаторы тоже могут принять участие в народном партнерстве, как я уже говорил, при депозите от 3 миллионов тенге они получают скидку 5% при оплате аренды и на все товары и услуги «Алтын Алма». Также в дальнейшем на платном въезде установим систему автоматического распознавания автомобилей, чтобы не задерживать людей, не отнимать у них время. Так, для активации нужно будет только скачать мобильное приложение, зарегистрировать данные, и каждый раз, когда вы будете приезжать в гипермаркет «Алтын Алма», наша система будет распознавать ваш транспорт автоматически и списывать плату за въезд с карты. При отсутствии мобильного приложения можно будет оплатить въезд по QR–коду. Вообще, гипермаркет «Алтын Алма» должен стать в будущем своего рода торгово–развлекательным мини–городком. Здесь будет площадка для концертов, картинги, места культурно–досугового развлечения, пункт полиции, государственных услуг, фотостудия, ветеринарная аптека, оптика, кабинет первой медицинской помощи, химчистка, пункт горячего питания, Улица мастеров, столярная, гончарная мастерская, пункт приема и сортировки бытового и строительного мусора и многое другое. Идея такова, чтобы люди в одном месте могли купить все необходимые товары и получить все нужные услуги, сэкономив время. Это важно не только для горожан, но и для сельского населения, которое приезжает к нам из районов области и плохо знает город. Таким образом, ваши инвестиции будут работать на благоустройство, чистоту и развитие нашего города, а вам же за это еще и будет вознаграждение.– К критике я отношусь философски. Конструктивную критику готов не только выслушать, но и применить. Если же критика состоит из голословных заявлений: «То не получится», «Это невозможно», «Так не сделаешь», я не обращаю на нее внимания, и мы с коллективом идем выбранным курсом к своей цели. Мы умеем работать, знаем свое дело и имеем намерение улучшить условия жизни в нашем крае. Да, наш проект народного партнерства рассчитан не на один день и даже не на один год. Также хочу отметить, что мы разрабатываем варианты, чтобы принимать инвестиции в виде недвижимых объектов, можем их даже приобрести по договоренности с владельцами, минуя денежную операцию, оговоренная сумма и будет депозитом, на который будет начисляться вознаграждение. Мы разовьем на этих объектах свои услуги, а наши партнеры получат прибыль при минимальных вложениях. Со своей стороны мы будем продолжать повышать свой уровень, и в рамках проекта «Народное партнерство» приложим все усилия, чтобы наш город Уральск стал одним из лучших городов Казахстана!По всем вопросам обращаться по телефону: 87715652525. Новости Компаний Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.