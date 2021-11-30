Издание azh.kz сообщает, что женщина раз в месяц вешала по одной кошке.  Мать троих детей вешала кошек, чтобы успокоиться в Атырауской области Фото с сайта Pixabay.com В городе Кульсары Жылойского района 38-летняя женщина повесила кошку на балконе. Труп кошки увидели соседи и вызвали полицию. Мать троих детей не смогла объяснить свои действия. При этом стало известно, что она каждый месяц убивает кошек, чтобы успокоиться. Полицейские возбудили уголовное дело по статье 316 УК РК «Жестокое обращение с животными». Напомним, это уже второе жестокое обращение с животными. На прошлой неделе дети пытались утопить в реке щенка. Они засунули его в мешок, привязали камень и выбросили в воду. По этому факту также возбуждено уголовное дело. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.