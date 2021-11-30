Иностранцы, прибывшие из ряда стран, будут находится на домашнем карантине вне зависимости от результата ПЦР-теста, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». 159 человек заболели COVID-19 в Атырау Иллюстративное фото из архива "МГ" 30 ноября вице-министр здравоохранения Казахстана заявил, что с третьего декабря вводится ряд ограничений для недопущения завоза в страну нового штамма COVID-19. Прибывающие из стран, где выявлены случаи инфицирования штаммом «Омикрон», независимо от результата ПЦР-теста должны самоизолироваться на семь дней. В список стран входят: Израиль, Чехия, Нидерланды, Бельгия, Великобритания, Италия, Германия, Австралия, Канада. Заместитель руководителя департамента санитарно-эпидемиологического контроля Алматы Асель Калыкова в ходе брифинга в РСК объяснила алгоритм прохождения домашнего карантина для иностранных граждан.
- С контролем по соблюдению домашнего карантина мы не раз уже сталкивались. Для этого работает не только наша служба санэпидконтроля, но и управление общественного здоровья в состав которого входит и телемедицина. О всех лицах, которые будут пребывать из перечисленных стран, информация от санитарно контрольного пункта аэропорта Алматы будет передана в управление на транспорте, которое будет раскидывать информацию по департаментам. Контроль будет повсеместно проводиться. Любая информация будет доведена до сведения первичного медико-санитарного пункта, который в дальнейшем будет проводить эту работу, - сказала Калыкова.

«Омикрон»

В ноябре учёные из Великобритании предупредили о появлении в Ботсване штамма коронавируса, который содержит 32 мутации. Южноафриканский Национальный институт инфекционных заболеваний позже также подтвердил, что новый штамм был обнаружен в и ЮАР. ВОЗ классифицировала новый вариант COVID-19 как вызывающий беспокойство. По предварительным данным, ранее перенёсшие COVID-19 имеют повышенный риск заражения новым штаммом, который назвали «Омикрон». Ряд стран приостановил авиасообщение или вовсе запретил въезд из стран юга Африки. Среди них Израиль, Великобритания, Франция, Италия, Нидерланды, Австрия, Хорватия, Турция и США. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.