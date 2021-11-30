Маршрут пассажирского поезда «Уральск - Актобе» продлят до Кульсары
С 12 декабря изменится график движения маршрутов некоторых пассажирских поездов, передаёт корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Иллюстративное фото из архива "МГ"
Как сообщается на официальном сайте АО «НК «Қазақстан темір жолы», с 12 декабря будут внесены некоторые изменения по движению пассажирских поездов.
Продлеваются маршруты следования:
№37/38 «Мангистау - Нур-Султан-Нурлы Жол» до станции Семей - «Мангистау – Семей»;
№45/46 (вместо №673/674) «Павлодар – Нур-Султан 1» до станции Шымкент – «Павлодар – Шымкент»;
№613/614 «Уральск – Актобе» до станции Кульсары «Уральск – Кульсары».
Сокращается маршрут следования:
№85/86 «Нур-Султан 1 – Сарыагаш» до станции Шымкент – «Нур-Султан 1 – Шымкент».
В расписании маршрута поезда №86/85 «Нур-Султан-1-Шымкент» оптимизированы стоянки на 27 станциях, что позволит сократить время следования состава на 3 часа. Посадка/высадка пассажиров по оптимизированным станциям предусмотрена в маршруте альтернативного поезда №45/46 «Павлодар-Шымкент».
Меняется периодичность курсирования:
№45/46 (вместо 673/674) «Павлодар - Шымкент» через день вместо ежедневного;
№353/354 «Нур-Султан-Нурлы Жол - Семей» через день вместо ежедневного;
№ 613/614 «Уральск – Кульсары» через день вместо трех раз в неделю;
№51/52 «Алматы-2 - Уральск» ежедневно вместо через день;
Изменилось расписание:
№77/78 «Мангистау-Алматы-2» время отправления со станции Мангистау в 09.05 вместо 22.05 (по времени столицы);
Вводится новый маршрут:
№111/112 «Алматы-2-Мангистау», курсированием через день, сформированный вагонами Тальго;
Обновлен подвижной состав:
№603/604 «Нур-Султан-Нурлы Жол – Аркалык» вагонами Тальго;
№613/614 «Уральск-Кульсары» вагонами КНР, с системой кондиционирования воздуха;
Отменяется курсирование:
№19/20 «Нур-Султан-Нурлы Жол - Атырау»;
№71/72 «Алматы-2 – Туркестан»;
№95/96 «Нур-Султан-Нурлы Жол - Уральск»;
№701/702 «Алматы-2 - Нур-Султан-Нурлы Жол».
Ввиду оптимизации маршрутов, будут запускаться разовые поезда на определённые даты в одном направлении:
№702 «Нур-Султан-Нурлы Жол -Алматы 2» отправлением со станции Нур-Султан-Нурлы Жол 11 декабря в 09-40, прибытием в Алматы-2 11 декабря в 23-45;
№702 «Нур-Султан-Нурлы Жол – Алматы 2» отправлением со станции Нур-Султан-Нурлы Жол 12 декабря в 18-25, прибытием в Алматы-2 13 декабря в 09-00;
№85 «Сарыагаш-Нур-Султан-1» отправлением со станции Сарыагаш 12 декабря в 16-47, прибытием в Нур-Султан-1 13 декабря в 22-35;
№674 «Нур-Султан 1-Павлодар» отправлением со станции Нур-Султан-1 12 декабря в 23-59, прибытием в Павлодар 13 декабря в 08-55;
№37 «Нур-Султан-Нурлы Жол – Мангистау» отправлением со ст. Нур-Султан-Нурлы Жол 12 декабря в 19-00, прибытием в Мангистау 14 декабря в 17-25;
№87 (321) «Сарыагаш-Алматы-2» отправлением со станции Сарыагаш 12 декабря в 18-38, прибытием в Алматы-2 13 декабря в 13-54;
№31 «Павлодар-Алматы-2» отправлением со станции Павлодар 12 декабря в 19-35, прибытием в Алматы-2 13 декабря в 21-16.
Напомним, 25 ноября уральские вахтовики просили пустить "ночной" автобус в Атырау. Это они объясняли боязнью за свои жизни при передвижении по "дороге смерти" на такси.
