Для них организуют репатриационные рейсы, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД».
Вице-министр здравоохранения Казахстана Марат Шоранов 30 ноября озвучил новые ограничительные меры, направленные на недопущение завоза в страну нового штамма COVID-19. Среди них приостановление авиасообщения с Египтом с третьего декабря. Своё решение власти объяснили тем, что в Бельгии был выявлен инфицированный штаммом«Омикрон», прилетевший из Египта.
Корпоративный Фонд «Туристік Қамқор» сообщил, что на данный момент в Египте находятся порядка четырёх тысяч туристов.
- Все они будут возвращены в Казахстан 23 репатриационными рейсами авиакомпании AirAstana в ближайшие дни. Просьба не беспокоиться гражданам, находящимся сейчас в Египте и соблюдать все санитарные меры, - сообщили в Фонде.
Туристы, которые приобрели новогодние туры в Египет, могут поменять направление, депонировать средства до открытия авиасообщения или вернуть свои деньги в течение трёх месяцев.
Тем временем туристические агентства заявляют, что туры в Египет пользовались большим спросом у казахстанцев.
- Приостановление авиасообщения с Египтом - ещё один удар по туризму. На данный момент Египет стал лидером продаж. C начала этого года было продано более пяти тысяч туров. Это направление пользуется большим спросом и на новогодние праздники. Но мы понимаем, что сейчас такое время и нужно быть готовым к таким событиям, - прокомментировал ситуацию Максим Банин, директор турагентства ht.kz.
По его словам, сейчас компания ожидает официальное письмо от МВК о приостановлении рейсов с Египтом. После этого агентство начнёт информировать туристов и проводить процедуру переноса туров, либо предлагать альтернативные варианты.
