Проект моста через реку Чаган отправили на реализацию недропользователям
Новый мост построят для удобства жителей строящегося микрорайона Акжайык, передаёт корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Сегодня, 30 ноября, во время брифинга аким Уральска Абат Шыныбеков рассказал о строительстве нового микрорайона Акжаыйк.
- Уже начато строительство трёх многоэтажных домов. Один из них по государственной программе "Нурлы жер", где заказчиком является отдел строительства Уральска. Ещё два дома строятся частными инвесторами, которые взяли два земельных участка через социальную-предпринимательскую корпорацию "Акжайык". Надеюсь, что в следующем году начнут строительство и другие заинтересованные застройщики, - отметил градоначальник.
Стоит отметить, что площадь нового района составляет 420 гектаров, которые, согласно плану детальной планировки, будут разбиты на пять микрорайонов.
- Там предусмотрено 18 жилых кварталов, 82 социальных и коммерческих объекта. Согласно плану, для заселения и благоприятного проживания жителей в нём всё предусмотрено. Электроснабжение, газоснабжение и вода уже подведены. Осталось застройщикам создать внутриквартальные инженерные сети. Начато проектирование канализационной насосной станции. Закончено проектирование внутриквартальных автомобильных дорог. Проект моста через реку Чаган в микрорайон Акжайык тоже уже готов, сейчас для реализации он передан в КПО б.в, - пояснил Абат Шыныбеков.
О строительстве нового микрорайона Акжайык заговорили ещё в феврале 2018 года. Алтай Кульгинов, который возглавлял область в то время, пообещал провести туда новую инфраструктуру, широкие дороги, освещение и построить социальные объекты. Микрорайон рассчитан на порядка 50 тысяч жителей, среди которых будут врачи, учителя и полицейские. На подведение инфраструктуры выделили порядка 4,2 миллиардов тенге. Однако жителей Уральска не воодушевила эта новость. Горожане выступили против строительства дороги к мосту через реку Чаган, которая будет проходить через территорию городского парка культуры и отдыха. Люди заявили, что строительство моста может нанести непоправимый вред окружающей среде, так как по плану строители вырубят около 1 500 деревьев.
Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
Если вы стали очевидцем какого-то происшествия или вам есть о чем сообщить,
то наш мессенджер всегда открыт для вас!