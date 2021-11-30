- Из них на сегодня объём выполненных работ составляет 80% или же 300 километров. Также разрабатывается проект реконструкции республиканской дороги Атырау - Уральск. Завершена разработка проектов реконструкции дороги республиканского значения Подстепное - Федоровка - граница РФ (0-144 километры), в настоящее время прорабатывается вопрос финансирования проекта. На дорогах республиканского значения Казталовка - Жанибек - граница РФ, Унеге - Бисен - Сайхин общей протяженностью 245 километров продолжается ремонт. Из запланированных на этот год 58 километров отремонтировано 42 километра, - пояснил представитель ведомства.

Барбастау - Акжайык - Индер (участок 43 - 93 километры),

Бурлин - Аксай - Жымпиты" (участок 68-139 километры),

Чапай - Жангала - Сайхин (участок 130-191 километры).

Иллюстративное фото из архива "МГ" Заместитель руководителя управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог ЗКО Айдар Менеев рассказал о строительстве и ремонте дорог в области. В ходе брифинга в РСК он отметил, что в этом году было запланировано отремонтировать 324 километра дорог на сумму 31,7 миллиардов тенге. Из них 78 километров республиканского значения, 175 километров местного значения, а также 71 километр улиц населённых пунктов.Со слов Айдара Менеева, в этом году доля обеспеченности местной сети автомобильными дорогами в хорошем и удовлетворительном состоянии увеличилась на пять процентов (с 34 % до 39%). Теперь ещё в восьми селах с населением свыше 13 тысяч человек появятся подъездные пути. В результате жители получат прямой доступ к областному и районным центрам по республиканским и областным дорогам. К слову, также стартовали социально-значимые для региона проекты по реконструкции областных автодорог:Реализация проектов рассчитана на 2021 - 2023 годы.