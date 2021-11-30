В этом году выделено на получение адресной социальной помощи 468 миллионов тенге, передаёт корреспондент портала "Мой ГОРОД". Жительница Атырау обманула родственников на 29 миллионов тенге Иллюстративное фото из архива "МГ" Аким Уральска Абат Шыныбеков сегодня, 30 ноября, во время брифинга заявил, что в этом году значительно сократилось количество получателей адресной социальной помощи. По его словам, на назначение АСП в этом году выделили 468 миллионов тенге и сейчас её получают 1 447 семей.
- Это значительно меньше, чем в 2020 году. Вместе с тем, в этом году в Центр занятости обратились свыше шести тысяч человек, которые нуждаются в социальном обеспечении. В первую очередь касаемо трудоустройства. Мы работаем в этом направлении, предоставляем постоянные рабочие места, открываем новые рабочие места, направляем на общественные работы. А также содействуем по обучению по программе "Бизнес бастау", выделяем социальные гранты и кредиты, - рассказал градоначальник.
Напомним, в августе 2020 года в акимат Уральска пришли около полсотни многодетных матерей, которые заявили, что не могут собрать детей в школу. Многих интересовал вопрос, куда делись средства из фонда всеобуча, которые предназначены для приобретения школьной формы и канцтоваров для учеников. Многие жаловались на нехватку денег, им было нечем платить за съёмное жилье, они не могли приобрести технику для дистанционного обучения к новому учебному году. Кроме того, они жаловались на то, что не получил адресную социальную помощь за июль. Однако на то время руководитель отдела занятости и социальных программ Уральска Ерлан Галиев заверил, что они полностью выплатили всем АСП, за исключением тех людей, у которых пакет документов не полный.