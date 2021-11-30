- Это значительно меньше, чем в 2020 году. Вместе с тем, в этом году в Центр занятости обратились свыше шести тысяч человек, которые нуждаются в социальном обеспечении. В первую очередь касаемо трудоустройства. Мы работаем в этом направлении, предоставляем постоянные рабочие места, открываем новые рабочие места, направляем на общественные работы. А также содействуем по обучению по программе "Бизнес бастау", выделяем социальные гранты и кредиты, - рассказал градоначальник.Напомним, в августе 2020 года в акимат Уральска пришли около полсотни многодетных матерей, которые заявили, что не могут собрать детей в школу. Многих интересовал вопрос, куда делись средства из фонда всеобуча, которые предназначены для приобретения школьной формы и канцтоваров для учеников. Многие жаловались на нехватку денег, им было нечем платить за съёмное жилье, они не могли приобрести технику для дистанционного обучения к новому учебному году. Кроме того, они жаловались на то, что не получил адресную социальную помощь за июль. Однако на то время руководитель отдела занятости и социальных программ Уральска Ерлан Галиев заверил, что они полностью выплатили всем АСП, за исключением тех людей, у которых пакет документов не полный. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
