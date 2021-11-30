- Мы сделали оценку, подписали постановление об изъятии для госнужд. Сейчас в связи со сменой собственника, участок перешёл от одного собственника к другому, ведём процедурную работу и после этого вернёмся к вопросу изъятия. Опять таки, участок стоит недешево, достаточно дорогая оценка рыночная. Тут ещё второй вопрос, чтобы нам дали деньги на выкуп участка, - пояснил Азирбаев.

Иллюстративное фото из архива "МГ" Участок площадью более двух гектаров в парке «Южный» находится в собственности у банка. С 2018 года активисты, которые пристально следили на реконструкцией парка, поднимали вопрос о возвращении земли в парк. В августе 2020 года года аким обещал рассмотреть вопрос с выкупом участка. В апреле 2021 года в управлении земельных отношений Алматы подтвердили, что градоначальник поручил вернуть участок в состав парка и принято решение о принудительном его отчуждении. В ходе брифинга в РСК Алматы заместитель акима города Мухит Азирбаев заверил, что акимат и глава города лично держат этот вопрос на контроле.Он надеется, что в следующем году в этом вопросе удастся поставить «жирную точку».