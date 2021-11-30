- 29 ноября сотрудники управления по противодействию наркопреступности Атырауской области установили, что 44-летняя гражданка на территории города занималась незаконной продажей 100 штук "Трамадола" и 63 штук "Тропикамида", - сообщил начальник департамента полиции Атырауской области Камза Умбеткалиев.

Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Атырауской области, в регионе прошло оперативно-профилактическое мероприятие "Дармек", в ходе которого удалось задержать 44-летнюю женщину. Она занималась незаконной продажей препаратов "Трамадол" и "Тропикамид".Собранные по делу документы для принятия решения направлены в департамент комитета медицинского и фармацевтического контроля по региону.

Трамадол — психотропный опиоидный анальгетик. Обладает сильной анальгезирующей активностью, даёт быстрый и длительный эффект.

Глазные капли под названием Тропикамид используют как наркотик и для усиления эффекта от многих наркотических средств. Уже после нескольких месяцев употребления этого средства наблюдается полное разрушение организма. Привыкание возникает уже с первых 3-5 доз приема препарата.

Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.