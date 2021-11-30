Коробки с сантехникой разбили заднее стекло в автобусе и помяли грузовую "Газель", передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». ДТП автобус Очевидцы сообщили, что сегодня, 30 ноября, примерно в 16:00 на проезжей части по улице Сырыма Датова произошло ДТП.
- Я сам не видел, но мне рассказали, как будто на прицепе фуры порвался тент и оттуда вывалились коробки, в которых находилась сантехника. Груз повалился на рядом проезжавшую "Газель" и маршрутный автобус №13, - рассказал очевидец.
Стоит отметить, что коробками с сантехникой разбило заднее стекло автобуса. По словам водителя автобуса №13, он направлялся по маршруту в сторону рынка "Ел-ырысы". В автобусе находились пассажиры. К счастью, они не пострадали. Представитель пресс-службы департамента полиции ЗКО Дарига Мажитова заявила, что это не дорожно-транспортное происшествие.
- К нам вызов не поступал. Предметы каким-то образом выпали из фуры, возможно, при маневрировании. Где ехала фура, там все и выпало. ДТП не было, - заверила Дарига Мажитова.

Дорожно-транспортное происшествие — событие, возникшее в процессе движения по дороге транспортного средства и с его участием, при котором погибли или пострадали люди или повреждены транспортные средства, сооружения, грузы, либо причинён иной материальный ущерб.

Фото Медета Медресова