- По данному факту нами начата проверка, которая поручена сотрудникам специализированного батальона патрульной полиции Алматы. В настоящее время устанавливаются личности правонарушителей, - написал заместитель начальника департамента полиции мегаполиса Рустам Абдрахманов.

Скриншот с видео На кадрах опубликованного в социальных сетях видео видно, как мужчина стоит на крыше элитного внедорожника, который едет по Аль-Фараби. На ролик обратили внимание в полиции.