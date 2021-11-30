- За прошедшую неделю зарегистрировано более 12 тысяч случаев заболевания ОРВИ, что по сравнению с предыдущей неделей больше в 3,7 раза. Заболеваемость в 60% случаев была обусловлена детским населением города. С первого октября зарегистрировано более 86 тысяч случаев заболевания ОРВИ. Если сравнивать с прошлым годом,то показатель заболеваемости превышает в 3,6 раз, - информировала спикер.

Изображение Parentingupstream с сайта Pixabay В Алматы отмечается характерный сезон подъёма заболеваемости ОРВИ и гриппом. Об этом в ходе брифинга в РСК сообщила заместитель руководителя департамента санитарно-эпидемиологического контроля Алматы Асель Калыкова.С начала эпидемиологического сезона в Алматы зарегистрировали 25 случаев заболевания гриппом. Выявлен вирус типов А и H3N2.