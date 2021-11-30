В Уральске синоптики прогнозируют снег. В дневное время температура воздуха составит +2..+4, ночью похолодает до 0..-2. Ветер юго-западный до 18 метров в секунду.

В Атырау ожидается дождь. Днём будет +7..+9 градусов, ночью +2..+4 градусов. Ветер юго-западный до 14 метров в секунду.

В Актобе - снег. Днём ожидается до +4..+6 градусов. Ночью похолодает до 0..-2 градусов. Ветер юго-западный до 14 метров в секунду.

В Актау будет переменная облачность. Днём столбики термометра покажут +14..+16 градусов, ночью опустятся до +5..+7 градусов. Ветер юго-западный до 14 метров в секунду.

Иллюстративное фото из архива "МГ" В западных регионах ожидаются осадки в виде дождя и снега, гололёд и низовая метель. На большей части республики сохраняется погода без осадков.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.