Фото с сайта Pixabay.com Имбирное печенье - это удивительная, пряная и хрустящая выпечка. Его традиционно готовят на Новогодние и Рождественские праздники. Имбирное печенье идеально подходит для семейных и дружеских посиделок с горячим чаем или шоколадом. Обычно выпечка делается в форме человечков, звёздочек, ёлочек, снежинок, зверушек и птичек. Вот вам рецепт - очень простой, доступный по ингредиентам и не требующий каких-то особых усилий. На его приготовление вы потратите минимум времени, а получите максимум удовольствия. Оно создано для тихих семейных вечеров. Значительным преимуществом является то, что печенье готовится без сахара и масла, а значит вреда вашей фигуре и здоровью точно не будет. Для приготовления выпечки нам понадобятся следующие ингредиенты:финики очищаем от косточек и измельчаем в однородную массу с помощью блендера. Добавляем яйцо, все специи и еще раз тщательно взбиваем. В муку добавляем разрыхлитель, высыпаем к финикам и замешиваем мягкое тесто, которое раскатываем в пласт толщиной 3-4 мм и вырезаем фигурки. Перекладываем их в противень с пергаментной бумагой, выпекаем в разогретой до 180 градусов духовке в течение 15 минут. В это время готовим глазурь. Для этого смешиваем молоко с сиропом, добавляем сухое молоко и хорошенько перемешиваем. остывшее печенье украшаем глазурью. Приятного вам аппетита!