Гостей ДК «Атамекен» встречал военный оркестр. Здесь также была организована выставка Областной универсальной научной библиотеки им.Ж. Молдагалиева и областного историко-краеведческого музея, посвященные Елбасы. Аким ЗКО Гали Искалиев поздравил всех с Днем Первого Президента и 30-летием Независимости Казахстана, отметив самоотверженный труд первого президента - Нурсултана Назарбаева по закреплению суверенитета и определению курса развития страны. - Нурсултан Назарбаев, предложивший мудрую политику, заботящуюся о нации, прогнозирующую перспективы развития, включил молодое государство в число стран с устойчивой экономикой. Казахстан определил свое политическое место в мире. Вчерашний день развязал узелки тоталитарной системы и превратился в светское, правовое государство. Сегодня перед Казахстаном открываются большие возможности. На мировой арене проявляются наши лучшие качества, наша страна признана свободным и мирным государством, желающим конструктивного диалога в решении проблем любого уровня. Впервые в истории четко обозначены государственные границы Казахстана и юридически оформлены на международно-правовом уровне. Благодаря созданной Елбасы Ассамблее народа Казахстана действует уникальная модель межэтнических и межрелигиозных отношений, которая является результатом общественно-политических инноваций и действенным инструментом консолидации общества. Вместе со всей страной развивается и наш регион. Можно с полной уверенностью сказать, что качество жизни западноказахстанцев с каждым годом значительно улучшается. Стабильно развивается экономика и социальная сфера, открываются новые производства и предприятия, строятся жилые дома, больницы, школы и детские сады. Все это благодаря кропотливому труду наших земляков. За 30 лет независимости западноказахстанцы проявили упорство и показывают высокие результаты в производственной, предпринимательской, научно-образовательной, творческой и других сферах, - сказал глава региона.