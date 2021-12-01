- При этом имеет место рост заболеваемости, но.. А теперь самое главное, чтобы вы это услышали и перестали истерить. При этом нет роста летальности и, что ещё не менее важно, в ЮАР на сегодня нет роста потребности в кислороде, - сказал доктор.

- Есть исходный вариант «Альфа», назовём его ВАЗ-2101. И есть похожие на него автомобильчики: ВАЗ-21 011, 21 013, 2103, 2106… А потом вдруг появляется что-то типа тоже ВАЗ, но совсем на эту единичку непохожее. И называется оно ВАЗ-2108. И видно долго думали, долго пытались создать что-то уникальное, - объяснил на примере Евгений Олегович.

- Нам надо узнать заразность и сопоставить по сравнению с той же «Дельтой». На сегодня нет ответа на вопрос, штамм стремительно распространился в ЮАР, потому что он способен заражать лучше или просто возник, например, некий прецедент, когда кто-то был суперраспространителем. Что очень важно: способность этого варианта заражать вакцинированных и заражать не вакцинированных. Также непонятна реальная тяжесть заболевания. Поскольку на сегодня нет роста летальности и нет роста потребности в кислороде, есть надежда на то, что вариант «Омикрон», который распространяется типа не хуже, чем «Дельта», но вызывает более лёгкое течение болезни, у нас всех есть шанс, что «Омикрон» вытеснит «Дельту», - считает Евгений Комаровский.

- Поэтому вакцинироваться продолжаем. Это крайне актуально. Кто не привит — вакцинируемся, кто привит — думаем о бустерной дозе. Это самое главное. Методы лечения остаются прежними. Ждём, не паникуем, не суетимся. Может быть, это все не так уж и плохо, - заключил доктор.

Скриншот с видео Новый штамм обнаружили в ЮАР, где привито лишь 25% населения страны.«Паника и суета», по словам врача, возникла из-за того, что «Омикрон» очень не похож на предыдущие штаммы.Мутации возникают, когда в организме человека защита есть, но она слабая, и вирус может её преодолеть. Идеальной средой для мутации является организм ВИЧ-инфицированного человека. К несчастью, именно в ЮАР долгие годы идёт эпидемия ВИЧ. Именно поэтому в стране работают серьёзные сети вирусологических лабораторий, которые и выявили мутацию коронавируса. Доктор отметил, что рост заболеваемости в ЮАР начался в начале ноября и в 20-х числах месяца лаборатории смогли найти причину - новую мутацию.На сегодня имеется неточная информация, что в ЮАР вирус распространяется, но значительно тяжёлых болезней не вызывает. И «максимальное количество адекватных учёных» говорят о том, что

egVAHLdt5wc

«Омикрон»