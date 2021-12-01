- Ранее в праздничные дни были организованы бесплатные проезды в общественном транспорте для жителей и гостей города. В этот раз мы также решили порадовать пассажиров в честь двойного праздника, - сказал аким города Нурдаулет Килыбай.

В пресс-службе акимата Актау сообщили, что первого и 16 декабря проезд в общественном транспорте по городским маршрутам № 2, 3, 3м, 4, 5, 8, 107 будет бесплатным для всех пассажиров.Пока о подобных акциях в других городах страны не сообщалось. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.