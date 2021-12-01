- Он пояснил, что поругался с супругой и в целях примирения решил подарить ей цветы, но денег у него не было. Воспользовавшись тем, что продавщица зашла в подсобное помещение, мужчина украл букет роз и отнёс их своей жене. Расстроенная тёща, у которой был изъят букет, выразила своё сожаление по поводу случившегося инцидента, - сообщает Polisia.kz.

Иллюстративное изображение с сайта Pixabay Инцидент произошёл 25 ноября в Алматинской области. Продавщица цветочного магазина обратилась в полицию с заявлением о краже букета. Подозреваемого быстро вычислили и задержали.Цветы возвращены в магазин. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.