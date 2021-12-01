Лимит на социальный хлеб возмутил многодетных мам Уральска, сообщает телеканал Astana.
Иллюстративное фото из архива "МГ"
В одни руки им дают только одну буханку стоимостью 80 тенге. Продукт раскупается до обеда. Ольга Вадениктова, которая воспитывает шестерых детей, вынуждена просить прохожих купить им дополнительную булку.
- На шесть детей одной булки хлеба - это мало, у нас за один присест, чтобы поесть уходит булка хлеба, когда и полторы. Неудобно ходить с детьми, брать их, чтобы взять 2-3 булки хлеба. И потом хлеб бывает только до обеда, после обеда социального хлеба уже нет, - сетует женщина.
Лимит на продажу социального хлеба пришлось установить из-за того, что уральцы стали скупать дешёвый продукт на корм домашним птицам и животным, говорят в СПК «Акжайык». При наличии документов многодетным мамам разрешат брать по три булки.
- Если многодетные матери, матери-одиночки, внутренним приказом мы сейчас уже написали письмо, на одну семью чтобы было три булки хлеба первого сорта по 80 тенге будет выдаваться, - сказал Мейрбек Нуркен, управляющий директор СПК.
Первого октября в Уральске повысилась стоимость продукта №1. В магазинах и ларьках хлеб и хлебобулочные изделия высшего сорта стали продавать на 10-20 тенге дороже. Если раньше буханку хлеба высшего сорта можно было купить по 140 тенге, то сейчас за неё придётся отдать 150-160 тенге. Вслед за хлебом в ЗКО подорожали и макаронные изделия. Мониторинговая группа намерена проверить цены на социальный хлеб, цена на которую должна составлять не более 80 тенге за буханку.
