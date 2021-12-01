- Юбилейная банкнота имеет 27 защитных элементов. Дизайн банкноты выполнен в едином стиле с находящимися в обращении денежными знаками: лицевая сторона содержит преимущественно вертикальные изображения, оборотная сторона – горизонтальные. Банкнота выполнена в преобладающем сером цвете. Размер банкноты – 155x79 миллиметров, - рассказали в Нацбанке.

Фото: Нацбанк РК В пресс-службе финрегулятора сообщили, что впервые в мире применена деметализированная полоса, расположенная по всей вертикали банкноты и содержащая голографические изображения номинала, логотипа 30-летия Независимости и факсимиле президента.Юбилейная банкнота обязательна к приёму по нарицательной стоимости по всем видам платежей, а также для зачисления на банковские счета и для перевода, размена и обмена во всех банках страны.