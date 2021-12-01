- Сейчас в городе функционируют 59 дневных школ, 50 государственных детских садов и 84 частных детских сада на базе государственного заказа. В 1986 году деятель казахского народа Жубан Молдагалиев рассказал о малочисленности казахских школ. В те годы их количество в городе составляло 3%. На сегодняшний день в Уральске количество школ с казахским языком обучения составляет 87%. То есть из 58 школ города 27 преподают на казахском языке, семь - на русском, остальные 24 - смешанные школы, - отметил Шыныбеков.К слову, в 1991 году количество учащихся составляло 31 тысяча учеников, сейчас в школах города обучается 59 319 детей. Дошкольным воспитанием охвачено около 16 тысяч детей. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
Вам может быть интересно
Что произошло с ценами на квартиры в январе 2026 года
В январе 2026 года цены на вторичном рынке жилья Казахстана выросли в большинстве городов.
Более четырёх тысяч казахстанцев ждут очереди на трансплантацию органов
В прошлом году 342 человека не дождались своей очереди.
БҚО-да 157 адам қоғамдық орында ішімдік ішкен
Ащы суды көшеде ұрттағандар әкімшілік жауапкершілікке тартылған.
Биометрическую аутентификацию при получении банковских услуг хотят усложнить в Казахстане
Принятие проекта направлено на повышение уровня безопасности и прозрачности электронных банковских и платежных услуг, развитие биометрическо...
Снег и низовая метель ожидается на западе Казахстана 8 февраля
Синоптики также прогнозируют гололед.
Казахстанец получил штраф за то, что обрызгал грязью пешехода
Такой поступок в суде признали мелким хулиганством.
Қаңтарда 139 мың талапкер ҰБТ тапсырған
Қаңтар мен ақпанда 187 мыңнан астам талапкер ҰБТ тапсыруға өтініш білдірген.
Продавали куртки без документов: предпринимателя оштрафовали после жалобы покупателя в Уральске
Внеплановая проверка выявила нарушения при продаже верхней одежды — продавец не смог подтвердить безопасность товара.
Корь у детей и взрослых: первые признаки и что делать при заболевании
Симптомы болезни, меры защиты и советы родителям.