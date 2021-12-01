- Сейчас в городе функционируют 59 дневных школ, 50 государственных детских садов и 84 частных детских сада на базе государственного заказа. В 1986 году деятель казахского народа Жубан Молдагалиев рассказал о малочисленности казахских школ. В те годы их количество в городе составляло 3%. На сегодняшний день в Уральске количество школ с казахским языком обучения составляет 87%. То есть из 58 школ города 27 преподают на казахском языке, семь - на русском, остальные 24 - смешанные школы, - отметил Шыныбеков.

Аким Уральска Абат Шыныбеков на брифинге рассказал, что за 30 лет независимости Казахстана в Уральске было открыто 19 школ, 26 государственных детских садов и четыре организации дополнительного образования.К слову, в 1991 году количество учащихся составляло 31 тысяча учеников, сейчас в школах города обучается 59 319 детей. Дошкольным воспитанием охвачено около 16 тысяч детей.