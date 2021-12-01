От +18 до -35: какая погода ждёт казахстанцев в декабре
Синоптики «Казгидромета» представили консультативный прогноз погоды на декабрь, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД».
Иллюстративное фото из архива "МГ"
В первый месяц зимы температура воздуха ожидается около нормы в южной половине страны, выше нормы на один градус в северной половине и на западе страны. Количество осадков прогнозируется около нормы на большей части, меньше нормы - в юго-западной половине, больше нормы - в восточной половине и на крайнем северо-западе страны.
В первые дни декабря жителей большинства регионов порадует тёплая погода:
в северной половине температура воздуха повыситься ночью от -10..-18 градусов до 0..-8 градусов, днём от -3..-8 градусов до -5..+5 градусов;
на юге республики - ночью до -2..+8 градусов, днём до +10..+18 градусов;
в западных регионах ожидается понижение температуры воздуха ночью до 0..-8 градусов, днём до 0..+7 градусов.
С середины первой декады прогнозируется понижение температуры воздуха:
на западе, северо-западе ночью до -7..-15 градусов, днём до -5..-11 градусов;
на севере, центре, востоке ночью до -18..-26 градусов, днём до -10..-18 градусов;
на юго-западе ночью до 0..-5 градусов, днём до +2..+7 градусов;
на юге, юго-востоке ночью до -5..-13 градусов, днём до 0..-5 градусов;
В конце первой и в начале второй декады прогнозируется ослабление морозов.
Возвраты волн холода большей интенсивности в ночные часы до -27..-35 градусов, днём до -18..-25 градусов ожидаются в северных, восточных и центральных регионах республики в третьей декаде декабря. В западных и в южных регионах Казахстана температуры воздуха будут колебаться ночью от -5..-15 градусов до 0..-5 градусов, днём от 0..-10 градусов до 0..+5 градусов.
Тёплой погоды следует ожидать жителям южных и юго-восточных регионов в середине месяца - дневные температуры воздуха достигнут отметки +10 градусов. Снег с метелями и усилением ветра ожидаются часто в северной половине и в горных предгорных районах Казахстана во второй и в третьей декадах месяца.
Ранее синоптики рассказывали, какой будет зима в Казахстане.
